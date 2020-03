Cisco a nommé Elisabeth De Dobbeleer au poste de vice-présidente responsable des partenaires pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et la Russie (EMEAR). Précédemment vice-présidente et directrice juridique adjointe de Cisco pour la même région, Elisabeth De Dobbeleer prend ses nouvelles fonctions avec effet immédiat. Elle remplace David Meads, nommé directeur général de Cisco UK & Ireland.

Elisabeth De Dobbeleer a occupé divers postes à l’échelle mondiale et régionale chez Cisco au sein de ses équipes juridiques, opérationnelles et de services au cours des 18 dernières années. Originaire de Belgique, où elle est actuellement basée, elle a également passé huit ans à l’étranger dans des postes situés dans la région APJC (Asie Pacifique, Japon et Chine), au Moyen-Orient et en Afrique – et notamment au Kenya et en Afrique de l’Est – où elle est intervenue en tant que sponsor exécutif pour des clients majeurs.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Elisabeth De Dobbeleer a pour mission de développer des initiatives de croissance stratégiques et des programmes de transformation qui auront un impact positif sur les activités des partenaires de Cisco, et cela alors que l’entreprise fait évoluer son portefeuille et investit dans la gestion du cycle de vie des clients. Elle travaillera en étroite collaboration avec les partenaires de distribution de Cisco et la Global Partner Organization pour développer ensemble des activités rentables.

« Je crois en la création de relations solides avec nos partenaires basées sur la confiance, la transparence, des communications efficaces, une croissance rentable et responsable. C’est de plus en plus important en ces temps incertains. La technologie joue un rôle essentiel pour aider nos clients, les organisations d’importance vitale et nos communautés à travers le monde », commente dans un communiqué Elisabeth De Dobbeleer. « Depuis 35 ans, nous travaillons avec notre écosystème de partenaires pour connecter les gens, et aujourd’hui, nous voyons cette communauté s’engager de manière étonnante. Ayant passé plusieurs années à travailler avec des partenaires et des clients dans différents secteurs et pays, je suis heureuse de savoir qu’ensemble, nous permettront à nos clients d’être résilients et mieux positionnés pour leur réussite future. »