Les dépenses IT mondiales devraient atteindre 3,7 billions de dollars en 2018, soit une croissance de 4,5% comparé à 2017 croit savoir Gartner. Le cabinet confirme ainsi à peu de choses près ses prévisions du mois d’octobre qui envisageaient 3,658 billions de dollars et une croissance de 4,3%.

« La croissance des dépenses IT mondiales a connu une reprise en 2017 et devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Cependant, l’incertitude plane concernant l’impact potentiel du Brexit, les fluctuations monétaires et une possible récession mondiale », commente dans un communiqué John-David Lovelock, vice-président du département recherche chez Gartner. « Malgré ces incertitudes, les entreprises vont continuer à investir dans le numérique car ils anticipent une croissance des revenus toutefois leurs priorités vont évoluer. Des projets dans la numérisation, la blockchain ou l’internet des objets ainsi qu’un passage des big datas aux algorithmes, l’apprentissage machine et l’intelligence artificielle seront des facteurs de croissance. »

Dopés par le SaaS et notamment les applications de gestion financière, de gestion du capital humain et analytiques, les logiciels connaîtront à nouveau une forte croissance, les projections prévoyant des dépenses en hausse de 9,5% pour atteindre en fin d’année 389 milliards de dollars. Du côté des équipements, le cabinet s’attend à une croissance de 5,6%, très légèrement inférieure à celle de 2017. En revanche, la croissance des services IT et, plus encore, des services de communications va s’accélérer.

Selon John-David Lovelock, l’intelligence artificielle pourrait créer de nouvelles opportunités d’une valeur globale potentielle de 2,9 billions de dollars d’ici à 2021, ainsi que la possibilité d’économiser 6,2 milliards d’heures de travail humain. « Cette création de valeur est liée à l’utilisation de l’intelligence artificielle pour, par exemple, générer des gains d’efficacité, créer de nouveaux moyens de personnaliser l’expérience client, assurer l’engagement du client et doper le commerce. Tout cela développera les chiffres d’affaires en générant de nouvelles opportunités et de nouveaux business models pour les entreprises. »

Pour 2019, malgré l’apport de l’IA, Gartner prévoit un nouveau ralentissement des dépenses, la hausse se limitant à 2,7% pour atteindre 3,784 billions de dollars.