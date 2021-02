Xefi a pris une participation majoritaire dans la plateforme de gestion SaaS Idylis que détenait Divalto depuis 2010. Cette cession est un aveu d’échec pour Divalto, qui n’a jamais réussi à faire grandir à la hauteur de ses ambitions la base clients de cette solution pour TPE. Idylis revendique actuellement environ 5.000 clients, soit tout juste le double d’il y a dix ans.

La cause de cet échec, Divalto l’a analysée très tôt : pour réussir sur le marché des TPE, il faut une machine de guerre commerciale et marketing, souligne son président Thierry Meynlé. Autrement dit une force commerciale nombreuse et efficace. Mais les tentatives de Divalto de bâtir un réseau de distribution capable de jouer ce rôle se sont toutes révélées infructueuses.

Déjà engagé dans de lourds investissements pour migrer son ERP dans le SaaS et le verticaliser, Divalto a fini par se rendre à l’évidence : il ne pourrait pas conduire seul Idylis au succès. Il s’est donc mis en quête d’un acquéreur ou d’un partenaire ayant un accès au marché TPE. Une démarche que l’éditeur a d’abord effectuée seul avant de se tourner vers un cabinet de conseil en fusions et acquisitions, en l’occurrence In Extenso.

C’est ce dernier qui l’a mis en relation avec le PDG de Xefi, Sacha Rosenthal. Avec son réseau de 120 agences de proximité spécialisées dans la vente de produits et services informatiques pour les TPE et PME et ses 1.050 collaborateurs (dont 500 commerciaux) répartis dans toute la France, Xefi était le candidat idéal. L’accord a été négocié en deux mois et a été finalisé le 27 janvier dernier.

Les treize collaborateurs d’Idylis (dont son dirigeant-fondateur Jean-Pierre Fernandez) vont donc à rejoindre les équipes de Xefi Paris pour entamer une nouvelle page de leur histoire. Néanmoins, Divalto a souhaité rester associé au projet en qualité d’actionnaire minoritaire (pour une part non divulguée). « Je suis convaincu qu’Idylis est un véritable diamant et que ses ventes vont finir par décoller, justifie Thierry Meynlé. On laisse à Xefi un super produit et on va tout faire pour qu’il se développe rapidement. »