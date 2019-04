Dimension Data et Cisco ont signé un nouvel accord de co-innovation destiné à approfondir leur collaboration, afin de répondre ensemble aux besoins métiers de leurs clients. Les deux entreprises indiquent qu’elles souhaitent transformer les idées en solutions viables et déployables, grâce à leur envergure et à leur présence sur le marché. Elles vont prendre appui sur le réseau mondial de centres de co-innovation de Cisco pour collaborer dans des domaines tels que la 5G, l’IoT et la Blockchain. Les clients, de même que l’écosystème, seront associés à cette démarche.

Dimension Data et Cisco vont par ailleurs étendre leur collaboration dans le domaine environnemental au travers de leur programme Connected Conservation qui fait appel à des solutions technologiques avancées pour la sauvegarde des espèces menacées.

« Ce partenariat nous place dans une position plus forte pour la recherche, le test et le développement de nouvelles offres, à une vitesse supérieure à celle du cycle traditionnel du marché », commente dans un communiqué Ettienne Reinecke, CTO de Dimension Data. « En approfondissant notre collaboration, nous allons mettre en commun et à profit notre propriété intellectuelle, notamment en matière de produits et de programmation, ce qui nous permettra de progresser plus rapidement. Nous voulons mettre l’accent sur l’innovation appliquée, en vue de repousser le champ des possibles avec, à la clé, de fantastiques innovations pour nos clients. » « L’innovation ne se fait pas en vase clos. Elle nécessite des compétences diverses et des points de vue multiples. La co-innovation est un processus formel et structuré avec notre écosystème, nos partenaires et nos clients, qui est tout simplement fondamental pour nous car c’est ce qu’exige le marché. C’est un moyen d’accélérer l’innovation, nous permettant d’évoluer au rythme du numérique et d’adopter des méthodologies de start-up afin de donner naissance à des produits et solutions », ajoute de son côté Dave Ward, CTO de Cisco.

Dimension Data et Cisco développent conjointement depuis 28 ans un éventail de solutions technologiques englobant le cloud, le datacenter et la périphérie du réseau. L’accent est mis sur l’offre de nouvelles expériences clients, la transformation des processus et des modèles économiques, ainsi que l’innovation sur le lieu de travail.