Selon le quotidien japonais Nikkei, Apple a demandé au mois de décembre à ses fournisseurs de réduire de 10% la production des Phone XS, XS Max et XR. Le volume global de production, tous modèles confondus, serait ramené dans une fourchette de 40 à 43 millions d’unités sur la période janvier-mars au lieu des 47 à 48 millions d’unités prévues.

Rappelons que la semaine dernière, la firme à la pomme avait lancé un avertissement sur résultats pour le premier trimestre de l’exercice 2019 à cause notamment de la faiblesse économique de certains marchés émergents plus importante que prévue (laquelle a pesé entre autres sur les ventes du smartphone) et à d’autres éléments comme les hausses de prix liées à un dollar fort et la réduction du coût des remplacements des batteries qui auraient poussé certains clients à conserver leur ancien iPhone. Dans une lettre aux actionnaires, le CEO d’Apple, Tim Cook, avait tenté de rassurer Wall Street en citant la hausse du parc installé de périphériques actifs, la progression du chiffre d’affaires des services, ou encore l’augmentation des revenus hors iPhone.

Devant le scepticisme de certains analystes, le patron d’Apple a marqué une certaine irritation, rapporte SeekingAlpha. « Je pense qu’Apple n’est pas bien compris par certains à Wall Street. Par exemple, plusieurs personnes pensent que la mesure la plus importante est le nombre d’iPhones vendus au cours d’une période donnée de 90 jours ou le chiffre d’affaires. Je veux que le client soit heureux. Parce que s’il est satisfait, il remplacera éventuellement ce produit par un autre. Et les services et l’écosystème qui l’entourent prospéreront », a-t-il asséné, ajoutant que les revenus générés par les appareils portables, à savoir l’Apple Watch et les AirPod, représentaient déjà 50% de plus que ceux de l’iPod lorsque ce dernier était à son apogée.

Le dirigeant a pourtant une bonne raison d’être satisfait. En effet, il ressort d’un avis transmis à la SEC que sa rémunération totale pour l’exercice 2018 a augmenté de 22% pour s’établir à 15,7 millions de dollars, grâce à un bonus en espèces récompensant le dépassement des objectifs financiers fixés par le conseil d’administration.