Apple réduit la voilure. La firme à la pomme va en effet baisser la production de ses iPhone. Après avoir initialement restreint d’un tiers les commandes de 70 millions d’iPhone XR à la fin du mois d’octobre, le fabricant vient de décider d’une nouvelle réduction de la production du nouveau smartphone d’entrée de gamme et des deux modèles plus coûteux. C’est ce que révèle le Wall Street Journal, qui précise que les commandes concernant l’iPhone XR, comme celles de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max sont inférieures aux prévisions.

Les analystes estimaient jusqu’à présent que l’iPhone XR serait le modèle le plus populaire de la nouvelle gamme, grâce à son prix de base de 749 dollars (comparé à l’iPhone XS à 999 dollars et à l’iPhone XS Max à 1 099 dollars) et à son écran plus grand que celui des iPhone XS et X Max.

La firme de Cupertino a surpris les investisseurs il y a quelques semaines avec des prévisions de vente pour Noël inférieures aux attentes de Wall Street. Les ventes d’iPhone sont toutefois plus difficiles à prévoir depuis qu’Apple propose trois nouveaux modèles par an, contre deux avant 2017, et en raison de la hausse des prix, estime le Wall Street Journal. Selon nos confrères plusieurs sous-traitants on baissé leurs prévisions de chiffre d’affaires en conséquence. C’est notamment le cas pour Screen Display Japan (écrans), IQE (puces) et Lumentum (technologie FaceID).

Au cours du dernier trimestre, clos fin septembre, Apple a livré 46,9 millions d’iPhone, contre 46,7 millions d’unités un an plus tôt, soit une croissance de moins de 1%.