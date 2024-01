L’hébergeur Nation Data Center, filiale du groupe immobilier français Altarea, lance la construction de deux centres de données dans l’ouest de la France. Ils devraient ouvrir d’ici 2025 à Noyal-sur-Vilaine (35) en Bretagne et à Val-de-Reuil (27) en Normandie.

Celui situé près de Rennes (cf. illustration) fera 1.000 m² pour une capacité de 3 Mégawatts (MW), certifié HDS et ISO 27001/14001, avec un PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,2. Il est prévu que le refroidissement de ce centre de données soit assuré par circulation d’air (free-cooling).

Le centre de données près de Rouen sera issu de la réhabilitation d’un ancien datacenter bancaire. L’infrastructure finale fera 2.000 m² et aura une puissance informatique de 10 MW. Le datacenter sera également certifié HDS et ISO 27001/14001, pour un PUE de 1,2 une fois les travaux terminés. Son refroidissement devrait être effectué par géothermie de surface, via pompage et réinjection de la nappe phréatique.

« Le parc actuel souffre d’un sous-dimensionnement structurel particulièrement fort pour les datacenters éco-responsables », déclare Okan Turedi, le directeur général de Nation Data Center, dans un communiqué. « Nous contribuerons ainsi à la décarbonation de l’informatique sur ces territoires. Nous souhaitons vivement mettre en place un réseau local, en phase avec des acteurs français de plus en plus à la recherche de partenaires nationaux, sans compromis sur la souveraineté et la qualité de leurs infrastructures ».

D’ici 2030, Nation Data Center compte construire une douzaine de datacenters ‘éco-responsables’ en France.