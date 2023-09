Delphine Ducastel Boulon est promue directrice de la filiale française du pionnier américain du stockage à base logicielle (SDS). Elle est en charge d’accélérer le développement des ventes indirectes de la société en France – mais aussi en Afrique – tout en mettant l’accent sur la création de partenariats stratégiques. DataCore compte environ 350 partenaires en France.

Elle a débuté chez DataCore en tant que responsable de compte des régions Paris-Île-de-France et DOM-TOM en 2015. Auparavant, elle travaillait chez le VAD Miel en tant que responsable produit système.

« Les solutions DataCore sont fortement appréciées en France, comme le prouve notre taux de renouvellement client qui atteint plus de 95% (…) Parmi tous nos marchés, c’est en France que nous observons la plus grande dynamique en termes de signature de nouveaux contrats », précise Delphine Ducastel Boulon, dans un communiqué.

L’accélération du développement de DataCore sera également soutenue par la nomination de Frédéric Bailly au poste de directeur commercial. Ce dernier a pour mission de rendre la couverture du territoire français de DataCore plus homogène, notamment en ouvrant de nouveaux bureaux régionaux à l’Est et enRhône-Alpes. Avant de rejoindre Datacore, il a occupé des postes techniques chez Magirus et Avnet Technology Solutions.

« Les nouvelles nominations de Delphine et Frédéric sont le résultat de leur engagement sans faille depuis leur arrivée chez DataCore et ils répondent à nos ambitions de croissance. Notre objectif est de continuer à contribuer au succès de notre compagnie en maintenant une forte augmentation de nos nouvelles références (+250 en France sur le dernier exercice) ainsi que nos revenus en constante progression de plus de 20% depuis plusieurs années. Delphine aura la charge d’une équipe renforcée afin de couvrir au mieux sa zone géographique », déclare Pierre Aguerreberry, en charge des ventes Europe du Sud de DataCore, dans le communiqué.