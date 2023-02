Dell licencie à son tour ses employés par milliers. Le groupe a annoncé dans un document transmis à la SEC la suppression de 5% de ses effectifs mondiaux, soit environ 6 650 postes. Le géant informatique compte environ 133 000 employés dont un tiers basés aux États-Unis.

«Ce que nous savons, c’est que les conditions de marché continuent de s’éroder avec un avenir incertain», a écrit Jeff Clarke, codirecteur opérationnel, dans un mémo adressé aux employés. « Les mesures que nous avons prises pour devancer les effets de la récession – qui nous ont permis d’enchainer plusieurs trimestres solides d’affilée – ne sont plus suffisantes », a-t-il ajouté.

Si tous les grands constructeurs souffrent de la chute du marché du PC, Dell est particulièrement affecté. Ses derniers trimestriels publiés (Q3 clos le 28 octobre) font ressortir une baisse de 17% de ses ventes de PC et de 6% de son chiffre d’affaires global. Le quatrième trimestre s’annonce bien pire avec des expéditions en baisse de plus de 30% pour Dell selon les estimations d’IDC et Canalys.

Le constructeur va procéder dans les prochaines semaines à une modification de l’organisation de ses ventes mondiales, de ses équipes de services et de support. Il prévoit aussi de réorienter une partie des équipes et des ressources de sa division infrastructure pour se recentrer sur les offres prioritaires pour ses clients et partenaires.

Cette réorganisation s’accompagne déjà de mouvements au sein de la direction de Dell. John Byrne, jusqu’ici responsable des ventes nord-américaines, assumera la responsabilité des ventes dans toutes les régions du monde, notamment donc dans la zone EMEA. Par ailleurs Diego Majdalani est nommé responsable de l’exécution des ventes mondiales à travers le channel.

Les difficultés de Dell sur le marché grand public l’ont conduit par ailleurs à modifier le mois dernier sa stratégie de vente retail, en délaissant les revendeurs dans l’objectif de simplifier son modèle opérationnel. « Nous restons engagés sur le marché Grand Public. Les clients Grand Public peuvent continuer à acheter nos produits sur notre site et celui d’Amazon », a précisé le constructeur.