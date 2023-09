Après le décrochage de 20% de son chiffre d’affaires au premier trimestre de son exercice 2024, Dell rassure en dépassant largement les attentes au second. Pour les trois mois se terminant le 4 août, le constructeur de Round Rock publie un chiffre d’affaires de 22,9 Md$, en recul de 13% d’une année sur l’autre, mais bien supérieur au consensus de 20,8 Md$. Il en va de même pour son bénéfice ajusté par action qui s’élève à 1,74$ contre 1,14 attendu.

« Nous sommes encouragés par certains des signes que nous observons dans l’environnement macroéconomique à l’approche du second semestre », a déclaré Jeff Clarke, directeur de l’exploitation de Dell, lors d’une conférence téléphonique. « L’environnement de la demande s’est amélioré à un rythme plus rapide que prévu, en particulier à mesure que nous avancions en juin et juillet ».

Les revenus de la division Client Solutions Group (CSG) s’établissent à 12,9 Md$, en baisse d’une année sur l’autre de 16%, après -23% au premier trimestre. Le segment professionnel chute de 13% à 10,5% Md$ et le segment grand public de 29% à 2,3 Md$

La division Infrastructure Solutions Group (ISG) enregistre une baisse de 11% à 8,4 Md$, après -18% au premier trimestre. L’activité Serveurs et Réseaux recule encore fortement de 18% à 4,2 Md$ mais la division stockage ne concède plus que 3% à 4,1 Md$, notamment grâce aux ventes solides de ses baies de milieu de gamme PowerStore et de ses infrastructures hyperconvergées PowerFlex.

Les bénéfices d’exploitation se sont établis respectivement à 969 M$ pour CSG, soit 7,5 % de son CA, et à 1 Md$ pour ISG, soit 12,4% de son CA.

« L’IA montre déjà qu’elle constitue un avantage à long terme, avec une croissance continue de la demande dans l’ensemble de notre portefeuille », a par ailleurs mis en exergue Jeff Clarke.

Dell a relevé ses prévisions de chiffres d’affaires et de bénéfices pour l’ensemble de l’année. Il table désormais sur des revenus compris entre 89,5 et 91,5 Mds$, soit une baisse d’une année sur l’autre autour de 12%. Le bénéfice par action est attendu à 6,30$, plus ou moins 20 cents

La publication a été saluée par les investisseurs avec un bond en bourse de plus de 20%. L’action Dell a atteint son plus haut historique en dépassant 70$, ce qui porte sa progression à plus de 70% depuis le début de l’année.