Pure Storage a cassé sa tirelire pour s’ancrer davantage sur le marché en pleine croissance des services de données multicloud. Le spécialiste du stockage all flash va en effet verser 370 millions de dollars en espèces pour acquérir la plateforme Portworx.

Créée par Murli Thirumale (CEO), Goutham Rao (CTO) et Vinod Jayaraman, et basée à Los Altos en Californie, Portworx s’annonce comme la plateforme de services de données Kubernetes la plus utilisée par les entreprises du Global 2000 pour fournir un stockage persistant, une haute disponibilité, la protection des données, la sécurité des données et la mobilité cloud pour les conteneurs déployés dans des architectures cloud hybrides. Elle compte parmi ses clients des entreprises telles que Comcast, GE, Adobe, T-Mobile, Airbus, Ford, Audi ou encore Carrefour. Cisco, HPE et NetApp figurent parmi ses investisseurs.

En combinant les services de données de conteneur de la jeune pousse avec les plateformes de données de Pure et le logiciel Pure Service Orchestrator, Pure obtiendra une suite complète de services de données pouvant être déployés dans le cloud, sur du métal nu ou sur des baies d’entreprise, le tout orchestré de manière native dans Kubernetes.

« Cette acquisition marque une étape importante dans l’expansion de notre expérience moderne des données pour couvrir les applications natives traditionnelles et cloud », commente dans un communiqué Charles Giancarlo, président et CEO de Pure Storage.

« Je suis extrêmement fier de ce que nous avons construit chez Portworx: une plateforme de services de données inégalée pour les clients exécutant des applications critiques dans des environnements hybrides et multicloud. La traction et la croissance que nous constatons quotidiennement dans notre entreprise montrent que les conteneurs et Kubernetes sont fondamentaux pour l’architecture des applications de nouvelle génération et donc pour la compétitivité », affirme de son côté Murli Thirumale, CEO de Portworx. « Nous sommes ravis de l’accélération de la croissance et de l’impact client que nous pourrons obtenir dans le cadre de Pure. »