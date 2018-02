Dassault Systèmes lance sa 3DExperience Marketplace, son écosystème en ligne permettant aux entreprises innovantes de collaborer et traiter avec d’autres industriels et fournisseurs de services.

Cette marketplace disponible sur le cloud est une plateforme de transaction pour le design numérique, l’ingénierie et la fabrication avec, précise un communiqué, « pour ambition de transformer le monde industriel comme la plus grande marketplace grand public en ligne a transformé la distribution classique et les fournisseurs de services de mobilité ont transformé les transports ».

Les entreprises cherchant à identifier de nouveaux fournisseurs de services de fabrication (y compris d’impression 3D), à insérer des composants spécifiques dans leur environnement de conception ou à gérer leur écosystème de fournisseurs de services sélectionnés et de ressources internes, ont désormais accès à des services de fabrication à la demande et d’approvisionnement de pièces intelligents. Ceux-ci facilitent la collaboration et les processus d’innovation.

A ce jour, la 3Dexperience Marketplace compte déjà 50 sociétés de fabrication numérique avec plus de 500 machines et 30 millions de composants provenant de 600 fournisseurs – tous experts reconnus dans leurs domaines. Cela devrait permettre de réviser les spécifications de conception et de fabrication, de garantir qu’une pièce ou un produit peut être fabriqué, mais aussi de réduire les risques et les erreurs. La nouvelle marketplace va également gérer tous les aspects d’une transaction entre l’acheteur et le vendeur tels que les paiements, les devises et la facturation, et fournira un enregistrement de chaque transaction pour une traçabilité complète.

« La Renaissance industrielle d’aujourd’hui va au-delà de la digitalisation. Elle fait émerger de nouveaux acteurs et de nouvelles catégories de solutions, de processus et de services qui privilégient l’innovation durable plutôt que la productivité », commente dans le communiqué Bernard Charlès, vice-président et directeur général de Dassault Systèmes. « Basée sur la plateforme 3DExperience, première plateforme ‘business experience’ lancée en 2012, la 3DExperience Marketplace transforme la supply chain en chaîne de valeur : une entreprise sociale virtuelle unique, introduisant une nouvelle approche en matière de relations commerciales, d’innovation et de création de la valeur dans l’industrie. Les plateformes et les marketplaces en ligne ont déjà transformé la distribution, les transports et l’hôtellerie. Préparez-vous ! le monde industriel va suivre ».