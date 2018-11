Dell France vient de confier la vente de ses services à Cyril Ruche. Celui-ci a auparavant passé plus de 14 ans chez Quadria tout d’abord en tant que directeur technique, avant de prendre comme COO en charge les solutions cloud, puis les services. On notera que son arrivée chez Dell intervient après le rapprochement, effectif de puis le 1er mai dernier, entre l’intégrateur/distributeur et le spécialiste rhône-alpin des métiers de l’impression et de la gestion documentaire C’Pro.

Diplômé de l’université de Toulon, Cyril Ruche a débuté sa carrière chez l’éditeur SudInteractif Groupe Acti-Média, qu’il a cofondé, en tant que responsable technique.

Ainsi que l’indiquent nos confrères de Channel Business Partners, le nouveau directeur des ventes de services de Dell France est un expert reconnu et apprécié du Cloud et des services IT dans le channel IT BtoB.