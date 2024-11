CrowdStrike projette d’acquérir la start-up israélienne Adaptive Shield. Sa plateforme détecte en continu les comportements inhabituels dans les applications SaaS avec des solutions SSPM (SaaS Security Posture Management) et ITDR (détection et réponse aux menaces d’identité). Cela permet d’identifier des cyberattaques potentielles.

« L’adoption des applications SaaS a élargi la surface d’attaque des entreprises car les modèles de responsabilité partagée et les contrôles de sécurité fragmentés font des environnements SaaS une cible de choix », affirme Maor Bin, PDG et cofondateur d’Adaptive Shield, dans un communiqué. « Notre mission complète celle de CrowdStrike en stoppant les violations SaaS. »

Adaptive Shield a été fondée fin 2019 par Maor Bin et Jony Shlomoff. La société a levé 10 millions de dollars auprès du géant financier Blackstone via son fonds BXG l’an dernier. En octobre 2021, elle a levé 30 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Insight Partners, avec la participation d’autres investisseurs, dont Okta Ventures et Vertex Ventures.

Cette acquisition est la cinquième de CrowdStrike en Israël et la seconde en six mois. Le montant de cette acquisition est estimé à 300 millions de dollars environ.

En dépit d’une panne d’envergure mondiale en juillet dernier, due à une mise à jour défectueuse de son logiciel de sécurité Falcon Sensor, le cours de l’action de CrowdStrike a augmenté de près de 25% cette année, ce qui lui confère une capitalisation boursière d’environ 75 milliards de dollars.