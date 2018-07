IDC vient de publier les résultats de son baromètre trimestriel consacré aux PC (desktops, notebooks et stations de travail). Au cours de la période avril-joint il s’en est écoulé 2,3 millions d’unités, ce qui représente une croissance de 2,7% sur un an. Ces résultats dépassent les prévisions du cabinet qui s’attendait à une croissance de 0,3% et représentent la plus forte croissance enregistrée depuis plus de six ans, lorsque le premier trimestre 2012 a affiché une hausse de 4,2%. Cette croissance confirme la tendance haussière observée au cours des trois trimestres précédents.

A nouveau, ce sont les clients professionnels qui tirent le marché, les trois premiers constructeurs enregistrant à la fois une progression sur les desktops et sur les notebooks. Par ailleurs, la croissance se vérifie à la fois pour les modèles premium et pour les appareils d’entrée de gamme.

Les cinq principaux fournisseurs du marché progressent collectivement de 7% et s’arrogent 78% du marché.

Sur un plan géographique, toutes les régions ont dépassé les prévisions des analystes d’IDC. La croissance est cependant moins significative en Europe,en raison d’une nouvelle vague de renouvellements d’appareils attendue dans les entreprises. Malgré une tendance à la mobilité, les desktops ont joué un rôle significatif dans la croissance de la région.

Du côté des constructeurs, HP profite de l’étendue de sa gamme et de la qualité de ses produits. Le constructeur de Palo Alto confirme la progression de ses livraisons observée précédemment, renforçant ainsi sa domination sur le marché. Les livraisons ont augmenté de 7,6% sur un an, la croissance s’observant sur l’ensemble des zones géographiques. Lenovo profite de sa prise de participation dans sa joint-venture avec Fujitsu, officielle depuis fin mai, pour augmenter ses parts de marché. Avec 11,3% de croissance, le fabricant chinois réalise la meilleure performance du top 5. Dell affiche une croissance de 9,3% répartie sur l’ensemble de la planète. Apple termine le trimestre avec des ventes quasiment stables (+0,1%). Acer fait un peu mieux avec une croissance de 1,3% qui lui permet de conserver la cinquième place du classement. Sa concentration sur le gaming et sur Chrome s’avère plutôt payante.

Top Companies, Worldwide Traditional PC Shipments, Market Share and Year-Over-Year Growth, Second Quarter 2018 (Preliminary results, shipments are in thousands of units) Company 2Q18 Shipments 2Q18 Market Share 2Q17 Shipments 2Q17 Market Share 2Q18/2Q17 Growth 1. HP Inc 14,864 23.9% 13,812 22.8% 7.6% 2. Lenovo* 13,755 22.1% 12,362 20.4% 11.3% 3. Dell Inc 11,255 18.1% 10,329 17.0% 9.0% 4. Apple 4,308 6.9% 4,303 7.1% 0.1% 5. Acer Group 4,197 6.7% 4,144 6.8% 1.3% Others 13,890 22.3% 14,991 24.7% -7.3% Total 62,269 100.0% 60,624 100.0% 2.7% Lenovo + Fujitsu** 13,755 22.1% 13,045 21.5% 5.4% Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, July 12, 2018

Table Notes:

* Starting in Q2 2018, Lenovo volume includes Fujitsu as per their joint venture.

** For year-on-year comparison, an extra line has been added below the table to show what Lenovo’s growth would have looked like had its acquisition of Fujitsu been completed prior to the start of the 2Q18 quarter.