La crise sanitaire n’a finalement pas impacté outre mesure l’activité d’Hardis Group en 2020. Après un bon premier trimestre, la société avait connu un printemps difficile à cause du confinement faisant craindre un exercice compliqué. Un rebond important au quatrième trimestre a toutefois permis à l’ESN et éditeur de logiciels de clôturer sur un chiffre d’affaires de 119,4 millions d’euros, en baisse de seulement 2% comparé à celui de l’année précédente.

La rentabilité est qualifiée de « très proche de son niveau de l’année précédente ». Ce dernier n’ayant jamais été communiqué, nous ne sommes pas en mesure d’avancer le moindre chiffre.

Pour parvenir à ces bons résultats, Hardis Group a pu compter sur un certain nombre d’activités qui ont dépassé les objectifs fixés en début d’année. C’est notamment le cas de la vente de licences logicielles Reflex (solutions d’exécution logistique pour les entrepôts, les magasins et les usines), de l’activité d’hébergement de ces solutions (qui a enregistré une hausse de 20 %) et des activités liées au cloud. De leur côté, les services destinés au secteur de l’assurance (Insurance & Financial Services) ont atteint leur objectif, soit 4,6 millions d’euros, pour leur première année d’activité structurée. La profitabilité des activités d’intégration Salesforce et Workplace from Facebook a quant à elle doublé au cours de l’exercice. À l’international, si les résultats de la filiale espagnole restent stables, ceux des Pays-Bas enregistrent une croissance de 60% malgré la crise.

La baisse de régime due au confinement a été mise à profit par le groupe pour affiner sa stratégie cloud mais aussi pour former et certifier les collaborateurs, tout particulièrement sur les solutions Microsoft Azure et Google Cloud Platform. De son côté, la R&D consacrée à la suite Reflex a été accrue de 15 % sur l’année. Ces efforts devraient porter leurs fruits en 2021, grâce notamment à la signature de contrats importants à la fin de l’année dernière et au renforcement des relations avec Microsoft et Google.

Le groupe table aussi sur le développement des services dédiés à Salesforce, l’objectif étant une croissance du chiffre d’affaires de l’activité de plus de 20%, par croissance organique mais aussi par des opérations de croissance externe. Pour renforcer sa présence à l’international, Hardis Group prévoit également l’ouverture de nouvelles filiales en Europe.