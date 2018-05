En collaboration avec le cabinet suisse d’analyse de marché InfoSource, le Snessii (Syndicat National des Entreprises de Solutions et Systèmes d’Information et d’Impression) publie les chiffres du marché français de l’impression pour l’année 2017. Avec très exactement 3.955.716 équipements commercialisés en 2017 en France, les ventes des systèmes d’impression enregistrent une croissance de 0,4% par rapport à 2016, et ce sur l’ensemble des marchés particuliers et entreprises.

Avec 3,5 millions d’unités, le segment des multifonctions progresse de 1,9%. Si l’on regarde de plus près, les livraisons de multifonctions A4, majoritairement destinées au marché B-to-C, croissent de 2,7% par rapport à 2016, portées par les ventes de jet d’encre qui représentent 88% des livraisons. Le jet d’encre progresse de 4% et le laser (toner) régresse de 7% à cause de la décroissance sensible du noir et blanc (- 18%) compensée en partie par la croissance de la couleur (8%). En revanche, affectées par la baisse des appareils à jet d’encre et des toners noir et blanc, les ventes de multifonctions A3 reculent de 6,8%.

Avec 440.000 unités, les ventes d’imprimantes à fonction unique enregistrent une baisse de 9,8% en volume, la forte croissance des équipements A3 (+23,6%) ne compensant pas le recul des formats A4 (-11,2%).

Avec unités 3.147 vendues en 2017, le segment des presses numériques de production baisse de 7,2% par rapport à 2016, une évolution que le Snessi attribue à l’accroissement des performances des nouveaux matériels.

Même constat pour le segment des imprimantes grand format en recul de 6,7% par rapport à 2016, le volume des ventes atteignant 10.471 unités.