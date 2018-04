Gfi Informatique a enregistré au cours du 1er trimestre 2018 une progression de son activité de 6,5 %, à 298,8 millions d’euros, la croissance étant plus importante à l’international qu’en France. Dans l’Hexagone, le chiffre d’affaires atteint 221,8 millions d’euros, en croissance de 5,5 % dont 5,4 % en organique. L’ESN annonce une activité commerciale sur le trimestre a été particulièrement soutenue, avec un taux journalier moyen (TJM) dans les Services quasi stable (+11 euros) par rapport à la même période que l’an dernier, tandis que le taux d’activité (TACE) progresse de 1,2 point. Les effectifs s’élèvent à 9.924 personnes, contre 9.576 l’an dernier.

À l’international, les ventes du trimestre ont atteint 77,0 millions d’euros. La croissance s’élève à 9,5% dont 8,7 % en organique. Ces bons chiffres résultent à la fois du dynamisme des activités historiques et de l’apport des sociétés Efron et Roff acquises au quatrième trimestre 2016.

« La croissance du groupe au premier trimestre a été très soutenue et se situe dans la continuité du très bon quatrième trimestre 2017 tant en France qu’à l’international. Ces bonnes performances sont particulièrement opportunes au moment où le groupe vise à renforcer son implantation en Belgique et au Luxembourg en lançant son offre amicale sur le groupe Realdolmen », commente dans un communiqué Vincent Rouaix, président-directeur général de Gfi Informatique.

Le groupe annonce en effet son intention d’acquérir l’ESN belge Realdolmen pour 194 millions d’euros. La période d’acceptation initiale de l’offre a débuté le 26 avril et se clôture le 31 mai prochain.

Basée à Huizingen près de Bruxelles, la société est reconnue pour ses services applicatifs IT, ses services d’infrastructures IT, ses offres de transformation digitale et de CRM et ses services d’outsourcing pour des sociétés de taille moyenne. Elle propose, en outre, des solutions spécifiques dans les secteurs de la santé et de la finance. Realdolmen emploie plus de 1.200 professionnels et revendique de plus de 1.000 clients dans le Benelux. L’an dernier, l’ESN a réalisé un chiffre d’affaires de 245 millions d’euros, une marge opérationnelle et un résultat net de respectivement 12 millions d’euros et 11 millions d’euros. L’offre de Gfi Informatique a reçu le soutien unanime du conseil d’administration.

Avec cette opération, Gfi Informatique vise à renforcer son implantation en Belgique et au Luxembourg, en ligne avec sa stratégie d’expansion internationale. Le groupe s’appuiera sur le management et les salariés de Realdolmen pour poursuivre le développement de la société belge.