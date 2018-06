A l’issue de la période d’acceptation initiale de l’OPA amicale sur Realdolmen qui s’est clôturée le 31 mai, 4,622 millions d’actions et 80.000 warrants de l’ESN belge, représentant 88,92 % des titres émis ont été apportés.

« Nous nous réjouissons particulièrement du succès de cette opération stratégique, une étape importante dans notre développement à l’international », déclare dans un communiqué Vincent Rouaix, PDG de Gfi Informatique. « Grâce à notre nouveau leadership en Belgique et au Luxembourg, nous avons l’ambition avec Realdolmen de créer un champion européen dans le secteur des ESN. »

Plus de 75 % des titres émis par Realdolmen (sur une base entièrement diluée) et plus de 75 % des droits de vote attachés à ces actions ayant été apportés, Gfi Informatique a décidé de procéder à la réouverture volontaire de l’offre, qui débutera le 5 juin et prendra fin le 25 juin aux mêmes conditions que lors de la période d’acceptation initiale. A l’issue de la période de réouverture, si plus de 95 % des actions émises par Realdolmen ont été apportées à l’offre et si plus de 90 % des actions faisant l’objet de l’offre ont été apportées, Gfi Informatique lancera une offre de reprise sur le solde. Pour rappel, le prix offert par le groupe informatique français, soit 37 euros par action et 11,03 euros par warrant, représente une prime de 11 % par rapport au cours de clôture de l’action Realdolmen le 22 février 2018, veille de l’annonce du projet d’offre, et une prime de 22 % et 28 % par rapport aux prix moyens pondérés par les volumes des 3 et 6 derniers mois, respectivement.

Gfi Informatique s’appuiera sur le management et les collaborateurs de Realdolmen pour continuer à développer sa plateforme au Benelux.