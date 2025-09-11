Le distributeur cloud invite les acteurs du channel français le 2 octobre prochain à Paris pour une journée dédiée aux innovations IA et aux leviers de croissance. Rendez-vous sur les Champs-Élysées pour découvrir les dernières tendances technologiques et optimiser ses revenus.

Crayon donne rendez-vous à l’écosystème partenaires IT français le 2 octobre prochain pour son événement annuel « Partner Day & Party ». Cette journée, qui s’adresse aussi bien aux partenaires actuels qu’aux prospects souhaitant découvrir l’offre du distributeur cloud, se déroulera à la Terrasse des Champs-Élysées et mettra l’intelligence artificielle à l’honneur, avec un focus particulier sur ses applications concrètes dans les environnements cloud.

L’IA et le cloud au cœur des préoccupations

L’événement s’articule autour des innovations majeures de l’année, notamment Microsoft Fabric, Copilot, Gemini et autres solutions d’IA générative qui transforment actuellement le marché IT. Pour les VARs, intégrateurs et MSP présents, l’objectif est clair : comprendre comment ces technologies révolutionnent les usages métiers, la gestion des données et la sécurité.

« L’IA transforme fondamentalement la façon dont nos partenaires abordent leurs projets clients », explique-t-on chez Crayon. « Cette journée leur permettra de découvrir les applications concrètes et d’identifier de nouveaux leviers de croissance. »

Un programme riche en démonstrations pratiques

Le programme de cette édition 2025 s’annonce particulièrement dense :

12h00-14h00 : Accueil et cocktail déjeunatoire pour favoriser les échanges informels entre partenaires.

14h15-14h45 : Présentation des thématiques de l’année et des ambitions stratégiques de Crayon.

15h00-15h30 : Session dédiée à Microsoft Fabric avec un cas pratique sur l’adoption d’une plateforme data moderne.

16h00-16h30 : Tour d’horizon des solutions de gestion documentaire alimentées par l’IA, couvrant les écosystèmes Azure, AWS et Google Cloud Platform.

17h00-17h45 : Démonstrations live de Copilot et Gemini, avec un focus sur l’innovation responsable et la protection des données.

18h00-18h30 : Mot de clôture suivi du lancement de la Crayon Partner Party.

Un espace d’exposition pour maximiser les opportunités

Tout au long de la journée, un espace d’exposition permettra aux participants de rencontrer directement les équipes de Microsoft, Google, AWS, Docusign et Crayon. Les discussions porteront sur les enjeux stratégiques majeurs du marché :

IA et environnements multi-cloud (Azure, GCP, AWS)

(Azure, GCP, AWS) Productivité et collaboration (Modern Work, solutions Docusign)

(Modern Work, solutions Docusign) FinOps, SPLA et conformité logicielle

Optimisation des revenus via les programmes d’incitation Microsoft

Cette approche directe représente une opportunité unique pour les partenaires de poser leurs questions, partager leurs projets en cours et identifier de nouveaux axes de développement business.

Des retours d’expérience clients pour ancrer la théorie

L’événement promet également des retours d’expérience clients concrets, permettant aux participants de comprendre comment ces technologies s’implémentent sur le terrain et quels bénéfices métiers elles apportent réellement.

Une soirée festive pour consolider les relations

La journée se conclura par la traditionnelle Crayon Partner Party à partir de 18h30, moment privilégié pour approfondir les échanges dans un cadre plus détendu et renforcer les liens avec l’écosystème partenaire.

Un événement qui a fait ses preuves

Pour les partenaires qui hésiteraient encore un retour en images sur une précédente Partner Party, réalisé par ChannelNews, témoigne de la qualité et de l’ambiance de ces rendez-vous devenus incontournables de l’écosystème IT français.

Informations pratiques

Date : 2 octobre 2025 Lieu : Terrasse des Champs-Élysées, 50 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris Durée : 11 heures (de 12h00 à 23h00 environ) Format : Présentiel uniquement

L’inscription est obligatoire et gratuite via la plateforme Eventbrite. Compte tenu du succès des éditions précédentes et du format intimiste de l’événement, il est conseillé de s’inscrire rapidement pour garantir sa participation.

👉 Réservez votre place : https://lnkd.in/gTF9Z5pd