La pandémie de Covid-19 a lourdement pesé sur les résultats financiers de Xerox. A l’issue du premier trimestre la société a enregistré un chiffre d’affaires de 1,86 milliard de dollars, en baisse de 14,7%. C’est mieux que les prévisions de Wall Street, qui s’attendait à des revenus de 1,78 milliard de dollars. Le bénéfice non-GAAP chute de 68,2% à 0,21 dollar. Les analystes tablaient su 0,29 dollar.

En termes GAAP, la société de Norwalk enregistre une perte de 0,03 dollar par action contre un bénéfice de 0,34 dollar un an plus tôt.

« Pendant cette période sans précédent, nous nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger nos employés, nos clients, nos partenaires et la société, car nous avons tous un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 », déclare dans un communiqué John Visentin, vice-président et CEO. « Alors que Xerox a vu un impact immédiat sur nos activités en raison de la mise en œuvre rapide des mesures de verrouillage à l’échelle mondiale, l’approche disciplinée que nous avons mise en œuvre au cours des deux dernières années a fourni une base pour agir rapidement afin de préserver les liquidités, poursuivre les opérations, fournir un soutien à nos nombreux clients sur les lignes de front, et appliquer notre expertise de fabrication et de R&D pour aider à sauver des vies. Je suis incroyablement fier du dévouement et de l’ingéniosité de l’équipe Xerox pendant cette période extraordinaire. »

Pour aider à combattre leCovid-19, Xerox s’est en effet lancé dans la fabrication de respirateurs pour les services de réanimation et de gel hydroalcoolique. Voilà un changement de cap décoiffant pour l’entreprise qui voulait avaler HP.

Depuis le 1er janvier, le titre a plongé passant de 36,87 dollars à 17,20 dollars, soit une chute de plus de 53%. Pour l’exercice 2020, la spécialiste de l’impression de documents a préféré retirer ses prévisions « en raison du niveau élevé d’incertitude économique et des perturbations causées par le COVID-19 ».