« Il est évident qu’en France, les congés maternité et paternité sont trop courts. Les parents doivent confier leur enfant alors qu’il n’a que 2 mois et demi… C’est si petit ! Et c’est une vraie source d’inquiétude pour les jeunes parents. Ce congé parent LDLC va permettre à nos salariés d’aborder leur nouvelle vie et leur retour en entreprise plus sereinement, et de ne rater aucun moment des premiers mois de bébé », commente Laurent de la Clergerie, président-fondateur du groupe LDLC.