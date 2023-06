LDLC est parvenu à maintenir un taux de marge brute élevé (20,8%) sur son exercice 2022-2023 clos fin mars mais son résultat net part du groupe s’est effondré, revenant de 36,1 millions d’euros il y a un an à 1,2 million d’euros.

Le taux de marge brute a été impacté par le retournement conjoncturel des marchés au 1er semestre de l’exercice à 20,1%, explique LDLC dans un communiqué publié ce jour. Mais il s’est redressé au second semestre, revenant à 21,4%.

Mais s’il a su préserver son taux de marge brute, l’excédent brut d’exploitation a été divisé par quatre passant de 58,4 millions d’euros en 2021-2022 à 14,3 millions d’euros (soit une marge d’EBE de 2,5% contre 8,5% sur l’exercice précédent). La conséquence du recul de 17,2% de son chiffre d’affaires consolidé sur l’exercice, qui s’est établi à 567,4 millions d’euros.

À sa décharge, LDLC a réalisé plus de 5,5 M€ d’investissements sur l’exercice. Le distributeur s’est notamment offert une campagne TV nationale et a ouvert une vingtaine de nouvelles boutiques.

Il s’est aussi résolu à quelques arbitrages stratégiques comme la fermeture de l’entrepôt de Gennevilliers – qui s’est traduit par l’enregistrement de 1,8 M€ de provisions – et comme l’arrêt de LDLC Event– lié à ses activités dans l’e-sport et à son partenariat avec l’Olympique lyonnais. Des arbitrages dont il attend 2,5 M€ d’économies en année pleine.

Autres initiatives qui ont impacté le résultat net : lancement du premier plan d’actionnariat du Groupe, qui a généré une charge comptable de 1,4 M€ (sans impact sur la trésorerie), et surtout le versement de 9,6 M€ de dividendes.

L’exercice a également été marqué par l’allongement gratuit de la garantie des produits de 2 à 3 ans et par la mise en place d’un congé parental pour les deux parents de 20 semaines, dès le premier enfant. Des initiatives qui s’inscrivent dans la continuité de la mise en place de la semaine de 4 jours en 2021 ou de sa contribution au fonds citoyen Team for the Planet qui vise à lutter contre le dérèglement climatique.

Sur l’exercice en cours, LDLC s’est fixé comme objectif de renouer avec une légère croissance à périmètre constant, et un rythme plus dynamique en tenant compte de l’apport des activités du revendeur Apple A.C.T.I. MAC, dont LDLC a annoncé le rachat le 1er avril dernier. Formé d’une soixantaine de collaborateurs réalisant 42 M€ de chiffre d’affaires annuel via un réseau de cinq agences dont trois Apple Premium Reseller, A.C.T.I. MAC adresse une clientèle essentiellement d’entreprises.