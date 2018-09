Selon nos informations, Computacenter vient d’être condamné à payer près d’un million trois cent mille euros à AR Systèmes en première instance dans le cadre de la procédure qui les oppose depuis 2014. Computacenter a interjeté appel de cette décision.

L’affaire remonte à 2011, lorsque AR Systèmes s’associe avec Computacenter pour répondre à l’appel d’offre de l’Ugap sur un marché d’infrastructures en environnement Solaris. Estimant n’avoir pas la méthodologie pour soummissionner, AR Systèmes demande à Computacenter de jouer le rôle de mandataire en échange d’un partage à 50-50% de la marge sur les ventes de matériels.

Trois ans plus tard, AR Systèmes accuse Computacenter de ne pas lui avoir reversé les sommes qui lui revenaient. L’intégrateur réclame plusieurs centaines de milliers d’euro au groupe de distribution et de services IT britanique. Au passage, il demande et obtient d’être placé en procédure de sauvegarde. En effet, les risques juridiques liés au litige qui l’oppose à Computacenter bloque l’augmentation de capital qu’il était en train de négocier pour financer une importante restructuration.

De son côté, Computacenter estime que le partenariat ne prévoyait pas qu’AR Systèmes se rémunère exclusivement sur les ventes de matériels et s’oppose à ses demandes sur la répartition de la marge. Au titre de la procédure de sauvegarde affectant AR Systèmes, Computacenter décide de déclarer une créance de près d’un demi-million d’euros.

Fin juin 2018, AR Système a donc eu gain de cause du juge de première instance qui a condamné Computacenter à payer près d’un million d’uros au titre de la rémunération sur le contrat UGAP, ainsi que 300.000 euros pour sanction de la non-réponse aux demandes de communication, la déclaration de passif « fantaisiste » faite au Tribunal de commerce ainsi que pour la perte d’image occasionnée à AR systèmes et son PDG.

Computacenter a donc suspendu l’exécution de cette décision en interjetant appel dans le courant de l’été.

Au même moment, AR Systèmes passait entre les mains de l’hébergeur-infogéreur Groupe Hisi (qui regroupe les sociétés HISI, Endexar et Net-Streams), permettant à ce dernier de doubler de taille.