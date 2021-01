Dans un communiqué, Computacenter a annoncé qu’il révisait ses prévisions à la hausse par rapport à ses dernières projections datant de début décembre. Le groupe de distribution et de services britannique indique ainsi que son chiffre d’affaires sera en hausse de 8% sur l’exercice 2020 qui s’est achevé fin décembre en comptabilisant les acquisitions de Pivot Technology aux USA et de BT Services France, toutes deux réalisées en novembre. À périmètre égal, la hausse atteint tout de même 3%. Computacenter précise également que son bénéfice ajusté avant impôts sera supérieur à 195 millions de livres sterling, soit 5 millions de plus que sa dernière estimation.

« Dans tout le Groupe, nous avons constaté une forte croissance des ventes de produits dans le secteur public et dans le secteur des services », écrit Computacenter. Une croissance qui contraste avec le ralentissement « considérable » constaté chez les clients des secteurs manufacturiers et industriels. « Les revenus des services sont restés globalement stables dans l’ensemble du Groupe, avec une forte utilisation de notre propre personnel et une réduction des dépenses des sous-traitants, conduisant à une amélioration des marges. Cette amélioration de la marge associée à une réduction significative des coûts, principalement liée à la limitation des déplacements, a permis d’améliorer la rentabilité réalisée au cours de l’année. »

« La dynamique positive que nous avons observée dans le commerce depuis le début de la pandémie ne montre aucun signe de ralentissement, et nos carnets de commande tant pour l’approvisionnement produits que pour les services [restent] aussi solides qu’ils ont pu l’être tout au long de l’année dernière », poursuit Computacenter, qui se dit confiant dans le fait que dans l’état actuel des choses 2021 sera une année de progression pour le Groupe.