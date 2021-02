C’est l’une de ces trajectoires météorites qui forcent l’admiration. En un an, l’intégrateur système et réseau Com Network a vu son chiffre d’affaires progresser de plus de 150%, passant de 13,9 millions d’euros sur l’exercice 2018 à 34,8 millions d’euros l’année suivante. Quels ont été les ressorts de cette croissance hors norme ? Un contrat maousse passé avec la région Sud pour équiper 200.000 lycéens de Provence-Alpes-Côte d’Azur en tablettes et une volonté de son actionnaire majoritaire Raymond Auphan de bâtir un champion de la transformation digitale capable de rivaliser avec les ténors du secteur. Son objectif : atteindre le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires annuel d’ici à cinq ans.

Raymond Auphan n’est pas un inconnu dans le secteur IT. Fondateur de la société de services Artware, devenue Amesys, il était l’un des associés de Philippe Vannier au sein de Crescendo Industries qui est monté à l’assaut de Bull en 2010 et l’a revendu à Atos en 2015. Souhaitant repartir sur une aventure entrepreneuriale, il est sorti de Crescendo Industries en 2015 et a jeté son dévolu sur Com Network, alors filiale de Com 6, détenue par Marc Gilles. À l’époque, l’entreprise « vivote ». Elle réalise autour de 13 M€ de chiffre d’affaires annuel avec un effectif d’une trentaine de personnes. L’activité est profitable mais la croissance est au point mort.

Sa stratégie : constituer un groupe – nom commercial : Reel IT – en agrégeant autour de Com Network l’ensemble des compétences nécessaires pour prendre en charge l’intégralité de la transformation digitale de ses clients. « Il ne suffit pas de transformer leur IT, il faut aussi être capable de digitaliser leurs produits, leurs services et plus généralement leur métier », détaille Raymond Auphan.

À l’expertise infrastructures IT historique de Com Network, Raymond Auphan a donc ajouté des briques conseil, développement logiciel, cybersécurité, IoT, hyperconvergence, formation. Il a également complété son portfolio avec des offres de location de postes de travail, de services d’assistance technique et d’infogérance… En tout une centaine de personnes supplémentaires ont rejoint le groupe, portant l’effectif à 140 personnes. Et le mouvement devrait se poursuivre cette année avec encore une soixantaine de créations d’emplois nettes prévues d’ici à la fin de l’exercice.

« On vient d’achever la construction du groupe. On entre aujourd’hui dans une stratégie de conquête », poursuivre Raymond Auphan. Objectif compléter sa couverture en France et attaquer l’international. Bien qu’ayant des agences à Lille, Paris, Montpellier et en Corse, Com Network/Reel IT reste essentiellement un groupe régional rayonnant autour de son site historique d’Aix-Marseille. Il s’est associé à ses homologues Monaco Digital, sur le rocher monégasque, et à Soluceo en Isère pour répondre conjointement à des consultations plus larges à l’échelle nationale. Et à l’international, son premier objectif va être le Maghreb.

Fort du deuxième volet du marché des tablettes pour la région Sud et de quelques beaux projets de transformation digitale réalisés en 2020, notamment pour le créateur de parfum Mane Fils – projet qui a été récompensé du prix du jury aux derniers trophées CTO du CRIP – pour le spécialiste du paiement électronique Monext et pour l’entreprise de cosmétiques l’Occitane, Com Network/Reel IT est parvenu porter son chiffre d’affaires à 39,4 M€ en 2020 (+13%). Cette année, il espère atteindre 50 M€. Et peut-être même plus si ses négociations en cours en vue d’une acquisition aboutissent.