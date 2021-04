Le groupe Reel IT (nom commercial de Com Network et des satellites) annonce le rachat de l’hébergeur montpelliérain DeskinCloud. Fondé en 2013, celui-ci est spécialisé dans l’hébergement d’infrastructures de bureau virtuel (VDI) et les projets d’infrastructures, qui représentent environ 70% de son activité. Le reste de son activité se répartit entre la fourniture de services cloud, de prestations de DSI en temps partagé et de services télécom. Partenaires de Dell EMC, de VMware et de F-Secure, la société compte 90 clients et réalise 1 M€ de chiffre d’affaires annuel.

Profitant de cette acquisition, le groupe Reel IT lance une offre multicloud premium sans engagement baptisée Cloud Fusion. Basée sur une architecture VMware Cloud Foundation, cette offre se destine aux entreprises souhaitant « déborder ou changer de fournisseur cloud d’un simple clic ».

Julien Blayes et David Fuster, les deux dirigeants de DeskinCloud, restent dans le groupe, le premier à la direction de l’unité d’affaires Cloud Fusion, qui porte l’ensemble des activités cloud du groupe, et le second à la tête des équipes avant-vente.

DeskinCloud devient l’agence montpelliéraine du groupe Reel IT sur Montpellier. Placée sous la direction commerciale de Franck Vega, elle fédère les ressources commerciales, techniques et avant-vente des agences montpelliéraines de Com Network et de son satellite Hcube orienté assistance technique, conseil et développement logiciel. En tout, l’équipe montpelliéraine de Reel IT atteint 25 personnes et représente 3 M€ de CA annuel. Raymond Auphan, président du groupe espère qu’elle atteindra 5 M€ d’ici à la fin de l’année.