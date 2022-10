Les entreprises ont dépensé 57,5 milliards de dollars en services d’infrastructure cloud (IaaS, PaaS et services de cloud privés hébergés) au troisième trimestre selon le dernier rapport de Synergy Research Group. C’est 11 milliards de dollars de plus que l’an dernier, soit une progression annualisée de 24%. La croissance a toutefois nettement décélérée comparée au même trimestre l’an dernier où elle s’élevait à 37%. La faute au dollar fort et à la conjoncture mondiale.

« Si les taux de change étaient restés stables et si le marché chinois était resté sur une trajectoire plus normale, le pourcentage de taux de croissance aurait été bien au-delà de la trentaine », explique dans un communiqué John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group.

Les parts de marché des trois leaders sont respectivement de 34% pour AWS, 21% pour Microsoft et 11% pour Google, soit à eux trois 66% du marché mondial. Tous trois sont en progression d’un point de pourcentage depuis le troisième trimestre 2021. Les autres fournisseurs de cloud ont triplé leurs revenus depuis 2017 mais vu dans le même temps leur part de marché reculer de 50% à 34%.

Les services IaaS et PaaS du cloud public représentent l’essentiel du marché et ont augmenté de 26% au troisième trimestre. Sur le seul cloud public, les trois leaders écrasent encore plus la concurrence avec 72% de parts de marché.