Maxta va fermer définitivement boutique cette semaine faute de nouveau financement. C’est ce qu’ont révélé à The Register plusieurs sources proches du dossier. Selon l’une d’entre elles 65 salariés du spécialiste de l’hyperconvergence ont reçu leur dernier salaire et indiqué que leurs prestations de soins de santé prenaient fin. D’après d’autres sources, les membres du personnel ont été informés lundi dernier que leur contrat prenait fin et qu’ils partaient sans indemnité. Interrogé par nos confrères, un porte-parole de l’éditeur a déclaré sans autre précision qu’une réduction des effectifs était en cours et que diverses options stratégiques étaient à l’étude.

Le marché de l’hyperconvergence, en pleine expansion, est dominé par des acteurs comme Nutanix, Dell EMC, Cisco ou encore NetApp et laisse peu de place aux outsiders. Certains de ces derniers émergent toutefois. C’est le cas de Pivot3 et d’HyperGrid, lequel a bénéficié récemment d’un investissement de 25 millions de dollars. Ce qui n’est pas le cas de Maxta. Lancée en 2009 la société de Santa Clara a réalisé en tout et pour tout deux levées de fonds, une première de 10 millions de dollars en 2013 et une seconde de 25 millions de dollars l’année suivante, soit un total de 35 millions de dollars. Les principaux investisseurs étaient Intel Capital, Tenaya Capital et Andreesen Horowitz. Comme le rappellent nos confrères, ces derniers pourraient avoir du mal à justifier d’investir davantage de fonds de développement dans une startup vieille de neuf ans qui n’a pas réussi sur un marché de plus en plus mature et stabilisé.

Partenaire de Lenovo en 2016, Maxta avait alors réussi à vendre un système HCI en Chine. Depuis lors, les relations entre les deux sociétés semblent s’être distendues, d’autant que le fabricant chinois a depuis lors signé d’autres accords, notamment avec Pivot3.