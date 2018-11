Citrix annonce l’acquisition de la startup américaine Sapho à l’origine d’une plateforme de micro applications afin d’enrichir son environnement Citrix Workspace.

Estimée à 200 millions de dollars, cette opération va permettre aux clients de l’espace de travail Citrix de bénéficier de la valeur ajoutée des solutions Sapho. Rappelons que l’espace de travail Citrix permet aux utilisateurs d’accéder à toutes leurs applications SaaS, Web, mobiles et virtuelles depuis un seul endroit, avec des politiques de sécurité et de gestion optimisées. Les applications de Sapho offrent de leur côté des fonctions de workflow et des intégrations qui permettent aux utilisateurs de naviguer efficacement au travers de tâches communes nécessitant des processus standardisés, tels que les validations ou les évaluations de performance.

Ensemble, Sapho et Citrix devraient simplifier les flux de travail pour organiser les tâches et guider les employés tout au long de la journée en leur fournissant automatiquement les missions sur lesquelles ils doivent se concentrer, tout en bénéficiant des informations nécessaires pour les accomplir rapidement. Sapho pourrait également fournir plus d’analyses dans l’outil Citrix, comme des éléments contextuels, pour générer des alertes lorsque des tâches sont en attente ou dues. La startup propose également un assistant virtuel avancé qui aide les utilisateurs à localiser facilement des informations critiques en vue de les distribuer de façon contextuelle. Citrix prévoit d’investir dans les capacités de cet assistant virtuel.

« En associant les compétences de Citrix dans les domaines de la livraison d’applications et de la sécurité aux atouts dont dispose Sapho en matière d’automatisation du travail et de la productivité, nous pouvons aider les entreprises à offrir à leurs employés une expérience de travail évoluée qui redéfinit dès aujourd’hui la façon dont nous travaillerons demain », déclare dans un communiqué Tim Minahan, Executive Vice President Business Strategy, et Chief Marketing Officer de Citrix.