Citrix rassemble ses cinq programmes partenaires (Citrix Advisor Rewards ou CAR, CAR Plus, CAR Bonus, Opportunity Registration et Net New Partner-Sourced ou NNPS) en un seul programme unifié baptisé Citrix Ultimate Rewards. C’est ce qu’a annoncé le fournisseur de solutions de virtualisation et de services cloud au Citrix Summit 2018 d’Anaheim (Californie) par la voix de Paul Fecteau, son Managing Director, Partner Programs & Operations. Cela dans un but de simplification a ajouté le responsable.

Basé sur l’intelligence artificielle, le système d’enregistrement des affaires déterminera lui-même les primes et les ristournes applicables. « Ils (les partenaires) pourront enregistrer des affaires sans devoir comprendre toutes les subtilités », a expliqué Paul Fecteau rapporte TechTarget.

Le Citrix Ultimate Rewards comprend deux programmes de remises d’emblée, Spark et Drive, et un programme de marges arrières trimestrielles baptisé Accelerate. Spark est similaire à NNPS et récompense les partenaires pour l’identification et l’enregistrement de nouvelles opportunités de vente. Analogue à CAR, Drive rémunère de son côté les partenaires dont les activités commerciales à valeur ajoutée (conception d’une solution, démonstration, preuve de concept, calendrier de réalisation…) débouchent sur une vente.

Le nouveau programme unifié va également accélérer les profits des partenaires dans le cloud tout en continuant à les récompenser pour les ventes on-premise a encore expliqué Paul Fecteau. En 2018, le channel devrait ainsi bénéficier de rabais basés à la fois sur la vente de services cloud et de produits on-premise.