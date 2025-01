Citrix annonce l’acquisition d’Unicon, spécialiste allemand des logiciels clients légers et partenaire technologique de Citrix depuis plus de 20 ans. Unicon est à l’origine du système d’exploitation allégé et sécurisé eLux, basé sur Linux. La solution a été déployée sur 2,5 millions de terminaux dans 65 pays, jusqu’à des parcs de 300.000 appareils dans le secteur financier. Le portefeuille comprend aussi la plateforme Scout qui assure la gestion centralisée de ces terminaux.

En intégrant Unicon à sa plateforme, Citrix Citrix vise à fournir à ses clients un système d’exploitation client sécurisé et une interface de gestion qui améliorent la sécurité, la résilience et les coûts opérationnels des points finaux. Avec la fin prochaine du support de Windows 10, eLux est aussi vu comme une opportunité de prolonger la durée de vie des appareils incompatibles avec Windows 11. Avec eLux, déjà parfaitement intégré à la plateforme Citrix, ils pourront être réutilisés pour accéder aux infrastructures de postes de travail virtuels (VDI) sur site ou dans le cloud, ainsi qu’aux services de bureau virtuel (DaaS).

« Avec eLux et Scout dans notre plateforme, Citrix propose une solution complète aux organisations qui cherchent à améliorer la sécurité, à réduire les coûts et à adopter des pratiques informatiques durables », commente dans un communiqué Sridhar Mullapudi, co-président de Citrix.

Suite à cette acquisition, le PDG d’Unicon Philipp Benkler est nommé vice-président des produits chez Citrix. Les détails de la transaction ne sont pas divulgués.