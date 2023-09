Cisco abandonne ses produits d’infrastructure hyperconvergée HyperFlex lancés en 2016. L’évolution du marché l’amène à revoir sa stratégie d’équipement qui associait une pile logicielle de cloud hybride avec ses propres serveurs Unified Computing System (UCS). Cisco promet cependant de conserver cinq ans de support et de service aux clients HyperFlex.

L’offre était notamment en concurrence avec vXRail de VMware, Nutanix et les offres HCI de HPE (basé sur du Simplivity) mais aussi d’autres solutions cloud telles qu’Azure Stack HCI de Microsoft.

Par ailleurs, Oracle vient de proposer une offre qui rivalise avec les grands systèmes hyperconvergés.

L’alternative est la suivante : Nutanix et Cisco ont récemment conclu un partenariat pour exécuter la pile logicielle de Nutanix sur du matériel Cisco. Selon The Register, cette offre est toutefois compliquée pour les clients qui utilisent l’hyperviseur ESXi de VMware avec HyperFlex. Cisco ne certifiera pas les futures versions d’ESXi pour qu’elles fonctionnent sur son matériel, ce qui oblige les clients de VMware à persister avec ESXi 8.0 une fois qu’il ne sera plus pris en charge, ou à utiliser un code non pris en charge.

Cisco explique toutefois que les licences HyperFlex ne seront pas utilisables comme crédit pour les produits Nutanix.

Le géant de l’IT accepte encore les commandes de matériel et de logiciels HyperFlex jusqu’au 12 mars 2024 et « essaiera de tout expédier avant le 10 juin de la même année ».