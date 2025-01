Après une série d’acquisitions dans la péninsule ibérique, Cegid met le cap à l’est. Le géant français des logiciels de gestion annonce avoir conclu un accord définitif pour l’acquisition de sevdesk, un éditeur allemand de solutions cloud de facturation et de comptabilité pour les micro-entreprises et les PME. Fondée en 2013, la société emploie 230 collaborateurs et revendique plus de 130.000 clients. Le montant de la transaction n’est pas divulgué.

Cette nouvelle opération de croissance externe permet à Cegid d’élargir son offre en Europe germanophone et dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), où il est déjà présent avec ses solutions RH et de gestion des talents. Une région qui ouvre à Cegid de belles perspectives de croissance avec son tissu de plus de 5 millions de micro-entreprises, TPE et PME.

« La région DACH continue à se digitaliser rapidement : avec l’arrivée de la réforme de la facturation électronique, des millions d’entreprises devront s’équiper – souvent pour la première fois – d’une solution facile à utiliser et entièrement conforme », souligne dans un communiqué Pascal Houillon, PDG de Cegid. « Avec l’acquisition de sevdesk, Cegid est le partenaire idéal pour les accompagner dans leur développement. »

Une fois l’opération finalisée, le co-fondateur de sevdesk Marco Reinbold continuera à diriger l’entité et deviendra Directeur Général DACH de Cegid, sous la direction de Pascal Houillon. Cegid prévoit de finaliser la transaction au premier trimestre 2025.