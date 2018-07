Cegid a profité de son événement corporate 3 juillet dernier qui s’est tenu au Palais des Congrès de la Porte Maillot en présence de plus de 2.000 clients et partenaires pour annoncer un infléchissement majeur de sa stratégie SaaS. Désormais il reviendra à ses partenaires de traiter la totalité des leads que l’éditeur génère autour de ses solutions SaaS sur le segment des PME. En théorie, les partenaires ont accès à ces solutions depuis plusieurs années. Mais en pratique, 80% des revenus SaaS de l’éditeur étaient encore assurés par sa force de vente directe jusqu’à présent alors que 70% du business licence traditionnel transite par les partenaires. Or la manne du SaaS est importante chez Cegid : elle représente désormais plus de 100 M€ par an.

Si l’éditeur peut déjà compter sur un noyau de partenaires ayant mis le SaaS au cœur de leur modèle économique, tels Aquitaine Informatique, Liti, ou Alti SaaS, son objectif affiché est de s’appuyer sur son réseau existant de revendeurs pour bâtir son réseau de sitribution SaaS.

Mais pour que ces partenaires, habitués à vendre ses produits en mode licence, montent en puissance sur le SaaS, encore faut-il que cela génère le minimum de rupture dans leur modèle économique. D’où le choix – il y a plusieurs années là aussi – d’une rémunération récurrente sur la durée des contrats mais avec une remise plus forte la première année afin de limiter les problèmes de trésorerie liés au passage du modèle traditionnel au modèle SaaS.

En complément, Cegid a mis en place un parcours certifiant à leur intention autour de ses produits SaaS. Et l’éditeur a transformé son réseau de conquête interne pour le mettre au service des partenaires. « Depuis quelques mois, on sent une maturité et une appétence nouvelle des partenaires pour le SaaS, commente Pierre Dianteill, directeur des opérations channel de Cegid. C’est en partie lié aux évolutions réglementaires autour de la paye (prélèvement à la source), de la protection des données, la loi antifraude, qui a contribué à renforcer la maturité de leurs interlocuteurs dans les entreprises ».

Aujourd’hui, les solution Cegid étant disponible indifféremment en mode SaaS ou en mode licence, les clients optent dans 25% à 30% pour le SaaS plutôt que pour la licence. L’objectif de l’éditeur est d’atteindre rapidement 50% des nouveaux clients en SaaS. Pierre Dianteill espère que le cap sera passé fin 2019.