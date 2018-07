Capgemini a remporté le prix « Microsoft Country Partner of the Year Award 2018 » pour la France. L’ESN a été choisie parmi les meilleurs partenaires de Microsoft à l’échelle mondiale pour son excellence en matière d’innovation et d’implémentation de solutions clients basées sur la technologie Microsoft.

« Capgemini est très fier de recevoir le prix 2018 « Microsoft Country Partner » pour la France. Cette distinction vient reconnaître la grande qualité de notre collaboration avec Microsoft et illustre notre volonté de la développer à l’échelle mondiale comme Capgemini et Sogeti le font en France », explique dans un communiqué Geoffroy Pajot, vice-président, Global Microsoft Partner Executive, groupe Capgemini.

Les prix « Microsoft Country Partner of the year » récompensent les partenaires qui ont excellé dans le déploiement de solutions Microsoft pour le compte de nombreux clients au niveau national, tout au long de l’année.