HPE a profité de sa convention mondiale Discover à Las Vegas pour distinguer ses partenaires français les plus performants. Cheops Technology a ainsi reçu de Gilles Thiebaut, PDG de HPE France, la récompense suprême : l’award du « Partner of the year 2019 » pour la croissance de 45% de son chiffre d’affaires avec HPE. Une croissance alimentée autant par ses ventes d’infrastructures sur site que par le développement de ses offres cloud fondées sur les technologies HPE (iCod et Hyper X), précise Nicolas Leroy-Fleuriot, PDG de Cheops.

Lors de cette même remise de récompenses, SCC a reçu l’award « Public sector of the year », Novahe a été élu « Rising star of the year (Novahe), et Antemeta « Innovation partner of the year ».

Ce n’est pas la première distinction que Cheops reçoit de HPE. En 2016, l’intégrateur avait déjà été nommé « Partner of the year » et, en 2017, il avait reçu le prix de l’ « Hybrid IT partner of the year ».