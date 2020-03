Canon mettra fin à sa relation de 35 ans avec HP si le fabricant de matériel bureautique fusionne avec Xerox, a déclaré président et CEO de l’entreprise nippone Fujio Mitarai dans une interview à la Nikkei Asian Review.

HP, qui achète des composants pour ses imprimantes à jet d’encre, fait partie des principaux clients du fabricant japonais générant environ 14% de ses ventes soit près de 5 milliards de dollars. Cependant, la prise de contrôle de HP par Xerox créerait un redoutable concurrent pour ses propres équipements bureautiques.

« Le fondement de ce partenariat repose avant tout sur une relation de confiance entre les directions des deux sociétés », a expliqué Fujio Mitarai, faisant référence à sa relation avec le CEO et ancien président des activités d’imagerie et d’impression de HP, Enrique Lores, et Tuan Tran, qui a pris son relais. « En même temps, cela implique également de nombreux échanges technologiques qui se sont progressivement établis au fil d’une relation vieille de plusieurs décennies. Ce n’est pas quelque chose qui se construit du jour au lendemain », a-t-il ajouté. Il a encore précisé que sa société signait des partenariats avec des entreprises qui mettent l’accent sur l’intérêt collectif, font preuve d’intégrité et partagent clairement ses valeurs.

Selon la dernière étude d’IDC, HP détient 40,2% du marché de l’impression avec 9,8 millions de livraisons, devant Canon (22,3% et 5,4 millions de livraisons) et Epson (17,7% et 4,8 millions de livraisons).