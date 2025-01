L’exercice des prédictions d’une année sur l’autre est périlleux mais le cabinet d’études Canalys n’hésite pas à envisager ce qui pourrait se profiler en 2027 et au-delà en matière de distribution informatique. Voici ses 10 prévisions :

Les dépenses IT atteindront 6.300 milliards de dollars en 2027

Ces dépenses se focaliseront en particulier sur la cybersécurité et l’intelligence artificielle. Par intelligence artificielle, Canalys entend notamment des logiciels et PC boostés par de l’IA et la construction de datacenters pour soutenir la croissance de l’IA. Ces investissements pourraient dépasser les 10.000 milliards de dollars d’ici 2034.

Intel va cesser d’exister sous sa forme actuelle

Selon Canalys, le géant américain des semi-conducteurs Intel va finir par se séparer de son activité de fonderie de puces.

Quatre fournisseurs parmi les huit suivants se distingueront en tant que plateformes de cybersécurité de référence : Cisco, CrowdStrike, Google, Fortinet, Microsoft, Palo Alto Networks, SentinelOne et Trend Micro

Selon Canalys, les fournisseurs les plus performants seront ceux qui intègreront les partenaires en tant qu’élément clé de leur stratégie.

Plus de 95% des distributeurs auront des difficultés à sécuriser des financements à l’ère de l’IA

Les distributeurs devront proposer des plateformes de marketplace, d’après Canalys qui estime que cela nécessitera leur un investissement total de plus d’un milliard de dollars.

Les régulateurs de l’Union européenne limiteront la consommation totale d’électricité des centres de données à 5% du réseau

L’IA générative augmente la demande énergétique. A terme, l’IA générative pourrait représentera 45% de la consommation d’électricité des datacenters. Face à cette activité potentiellement hyper-énergivore, l’Union européenne va se positionner en tant que régulateur.

Près d’un tiers de la production de PC se déplacera de la Chine vers l’Asie du Sud-Est

Les principaux fabricants de PC, notamment les fabricants américains, diversifient leurs bases de production. Canalys anticipe que d’ici fin 2027, plus de 50% de l’assemblage des PC et près d’un tiers de la production auront lieu hors de Chine. L’Asie du Sud-Est sera la région du monde privilégiée pour cette activité.

Les partenaires externaliseront entre 5 et 7 de leurs services à d’autres partenaires

Ce mouvement d’externalisation sera particulièrement lié aux pénuries de compétences.

Les fusions et acquisitions de MSP augmenteront de 45% en 2025

La croissance des revenus des services gérés atteindra les 13% en 2025. La consolidation des MSP sera presque du même ordre qu’avant 2019-2020.

Les PC équipés de processeurs ARM capteront 25% du marché

Intel et AMD pour renforcer feront face à une concurrence accrue des processeurs ARM. Canalys prédit qu’un PC sur quatre sera équipé de processeurs ARM d’ici 2027. Cette tendance sera stimulée par les séries X de Qualcomm, les séries M d’Apple et les CPU Grace de Nvidia.

Au moins la moitié des achats effectués via des marketplaces seront effectués par des partenaires pour leurs clients finaux

Intermédiaires entre les hyperscalers et les clients finaux, les partenaires deviendront clés pour les transactions sur les marketplaces dans le cloud, selon Canalys.