TDF utilisera Camunda Process Orchestration pour digitaliser et optimiser ses processus de gestion des incidents et des projets.

Acteur industriel de premier plan depuis plus de 45 ans, le groupe TDF exploite et gère des infrastructures critiques de télécommunications et de diffusion, des réseaux sécurisés et des services de connectivité pour ses clients publics et privés dans toute la France. TDF s’associe aujourd’hui à Camunda pour accélérer sa transformation digitale en orchestrant les processus métiers clés afin de gagner en efficacité et, in fine, d’offrir une meilleure expérience client.

TDF mettra en œuvre Camunda, la plateforme d’orchestration de processus pour la gestion des incidents sur ces infrastructures dans une logique de gestion bout en bout des processus opérationnels. En outre, elle aidera à l’automatisation des processus internes et à la digitalisation de la gestion de projet. Camunda remplacera aussi des systèmes existants, qui n’offraient plus la flexibilité nécessaire à l’entreprise.

« Avec Camunda, nous pourrons améliorer notre efficacité opérationnelle par une meilleure exploitation et un meilleur contrôle des processus. Nous pourrons également fournir à nos collaborateurs des informations pertinentes quand, où et comme ils le souhaitent , » a déclaré Stéphane Gillot, Responsable service architecture et solutions.

TDF a choisi Camunda pour différentes raisons, notamment

Son agilité : Les besoins de l’entreprise changent continuellement et rapidement, or la dynamique du marché exige que TDF ajuste, adapte et modernise son infrastructure pour rester compétitif. Grâce à l’approche de Camunda en matière d’orchestration de processus, TDF bénéficiera de la flexibilité dont elle a besoin, tant d’un point de vue technique que métier.

: Les besoins de l’entreprise changent continuellement et rapidement, or la dynamique du marché exige que TDF ajuste, adapte et modernise son infrastructure pour rester compétitif. Grâce à l’approche de Camunda en matière d’orchestration de processus, TDF bénéficiera de la flexibilité dont elle a besoin, tant d’un point de vue technique que métier. Capacités d’intégration : Les connecteurs prêts à l’emploi et la personnalisation du cadre de Camunda permettent des intégrations transparentes avec tous les points d’extrémité faisant partie des processus de bout en bout – qu’il s’agisse de personnes, de systèmes ou d’appareils.

: Les connecteurs prêts à l’emploi et la personnalisation du cadre de Camunda permettent des intégrations transparentes avec tous les points d’extrémité faisant partie des processus de bout en bout – qu’il s’agisse de personnes, de systèmes ou d’appareils. Conception collaborative : En utilisant BPMN et DMN comme langage commun pour les métiers et l’informatique, les différentes équipes et départements peuvent collaborer efficacement tout au long du cycle de vie des initiatives d’automatisation des processus.

: En utilisant BPMN et DMN comme langage commun pour les métiers et l’informatique, les différentes équipes et départements peuvent collaborer efficacement tout au long du cycle de vie des initiatives d’automatisation des processus. Contrôle : Camunda fournit un contrôle continu et des informations sur les processus métier déployés. Il aide aussi les responsables des processus métier à prendre des décisions éclairées afin d’optimiser leurs opérations.

« Nous sommes heureux d’initier un partenariat à long terme avec TDF, l’une des entreprises françaises les plus reconnues dans le secteur des télécommunications, afin d’accélérer leur transformation numérique », a déclaré Stéphane Faivre-Duboz, directeur commercial EMEA Sud, Camunda. « L’alliance entre TDF et Camunda témoigne de notre engagement continu envers l’industrie des télécommunications et notre ancrage en France. En outre, nous considérons qu’il est de notre responsabilité d’aller plus loin dans notre mission qui consiste à permettre aux entreprises d’automatiser plus de tâches, plus rapidement et plus facilement. »