Camunda, leader de l’orchestration des processus, annonce une intégration avec SAP afin de maîtriser la complexité et d’accroître la flexibilité des environnements SAP. Cette intégration permettra aux utilisateurs de SAP d’orchestrer de manière transparente les flux de travail SAP à l’échelle de leur personnel, de leurs systèmes et de leurs appareils. Grâce à l’intégration SAP de Camunda, les équipes seront en mesure de renforcer l’alignement entre les équipes métier et informatiques afin d’accroître l’agilité, accélérer le développement et réduire les risques liés aux migrations SAP S/4HANA.

Pour le développement de cette intégration, Camunda a demandé à Volker Buzek, architecte informatique, de se joindre à son équipe. Comptant parmi les rares Mentors SAP dans le monde, M. Buzek apporte une remarquable expertise pratique des environnements SAP, ainsi que des relations étendues dans l’écosystème SAP.

SAP joue un rôle majeur dans les stratégies IT de nombreuses entreprises en étant déployé dans 99 des 100 plus grandes entreprises mondiales. Bon nombre de ces mêmes entreprises recherchent une solution pour orchestrer leurs différents endpoints. D’après le rapport State of Process Orchestration 2024, plus de la moitié des entreprises sont confrontées à une complexité des processus due au fait que ceux-ci s’étendent sur plusieurs systèmes.

La solution d’orchestration de processus de Camunda permettra aux entreprises de bénéficier d’une architecture ouverte pour intégrer des systèmes SAP et non SAP. Les normes BPMN et DMN permettent aux entreprises de renforcer la collaboration entre les interlocuteurs informatiques et métier dans le cadre de leurs efforts d’automatisation. Elles pourront habiliter ces derniers tout en accélérant les efforts de développement et de mise en œuvre.

Jakob Freund, CEO de Camunda, a commenté : « Investir dans SAP est une priorité stratégique pour Camunda, car nous souhaitons apporter la valeur et les avantages de l’orchestration dans ces environnements critiques. L’arrivée de Volker nous permettra d’accélérer nos efforts et de répondre aux attentes de nos clients SAP en leur apportant les connaissances et l’expertise que ces systèmes requièrent. Nous sommes très heureux de poursuivre nos investissements dans l’écosystème SAP et d’apporter à nos clients SAP des solutions pour tirer le meilleur parti de leurs efforts d’automatisation ».