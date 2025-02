L’entreprise lilloise spécialisée dans les infrastructures sécurisées, tire un premier bilan positif de l’ouverture à Lyon de sa première agence il y a un an. Cette initiative qui visait à renforcer sa proximité avec ses clients et partenaires locaux a reçu un accueil suffisamment positif pour que l’entreprise ait validé le principe d’un renforcement de sa présence sur place dans les mois à venir avec des recrutements de profils techniques et commerciaux, expose Nicolas Mazurier, fondateur de By The Way. D’autres ouvertures d’agences pourraient également intervenir à court terme.

Autre motif de satisfaction en ce début d’année 2025 : l’entreprise vient d’être récompensée pour ses ventes de Manage Engine, une solution de gestion d’infrastructures informatiques d’origine indienne que By The Way distribue en France. Lors de la conférence annuelle de l’éditeur qui s’est tenue la semaine dernière à Chennai, en Inde, By The Way a été l’un des huit partenaires mondiaux à recevoir un prix pour sa performance. Cette activité de distribution, qui représente désormais environ 25 % de ses revenus, est devenue stratégique pour l’entreprise.

L’année 2024 a également été marquée par l’intégration de nouveaux partenaires à son catalogue. By The Way a ainsi élargi son offre de de cybersécurité en référençant la solution de NDR (Network detection and response) de Vectra AI. Il a également ajouté les solutions de sensibilisation au phishing et aux spams de KnowBe4 et les appliances de stockage immuable d’ObjectFirst. Ces nouveaux partenariats viennent compléter un portfolio où les technologies d’IBM (FlashSystem), Lenovo, Cisco, et Fortinet tiennent le haut du pavé.

Après plusieurs années de croissance à un rythme de 25 % par an, By The Way a connu une année 2024 de consolidation, avec un chiffre d’affaires stable autour de 12 millions d’euros. Cette stagnation reflète une année attentiste chez les clients. Mais l’entreprise, qui emploie une quarantaine de salariés, reste optimiste quant à la reprise de la croissance en 2025 avec de nombreux projets actuellement en phase de qualification ou de signature.