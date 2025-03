C’est finalement l’offre de BSO qui l’a emporté ce face aux offres de Sipartech et de Tofane pour la reprise d’Intercloud. Le tribunal de commerce de Paris décidait en effet ce vendredi 14 mars de l’avenir de ce spécialiste de l’interconnexion privée vers les clouds d’AWS, Google et Microsoft, qui était en redressement judiciaire depuis la mi-novembre.

Avec la reprise d’une trentaine de salariés sur la soixantaine que comptait InterCloud, l’offre de BSO était moins-disante socialement que celle de Sipartech, comme l’a relevé le site d’investigation économique l’Informé. Mais BSO a fait la différence en s’engageant à verser plus d’un million d’euros.

Dirigé par les Français Charles-Antoine Beyney et Michael Ourabah, ses actionnaires majoritaires (photo), BSO fournit à un panel de plus de 650 clients à travers le monde des solutions d’infrastructure et de connectivité haute disponibilité pour leurs applications critiques via un réseau de plus de 240 points de présence dans 33 pays. L’entreprise emploie 133 salariés, dont 23 en France, et réalise 80 M€ de chiffre d’affaires annuel.

De son côté, InterCloud a réalisé une douzaine de millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024 (à 75% en France) auprès d’une soixantaine de grands comptes, parmi lesquels Airbus, la SNCF, Schneider Electric ou LVMH.

Pour BSO, cette opération est l’opportunité d’étoffer son offre de connectivité Cloud et d’étendre son portefeuille clients. Pour les clients d’InterCloud, c’est la garantie d’une continuité de leurs opérations. Soucieux de rassurer la clientèle d’InterCloud sur ce point, BSO a d’ailleurs fait savoir que Jérôme Dilouya, fondateur et jusqu’à présent dirigeant d’InterCloud, resterait impliqué dans la conduite de l’activité en qualité de consultant.

Créé en 2010, InterCloud avait réussi plusieurs levées de fonds pour un total cumulé de près de 140 M€. Mais le dernier tour de financement en 2022, de loin le plus important avec un montant de 100 M€, qui devait financer l’internationalisation de la société, n’a jamais été complètement déployé. Aleph Capital, qui avait mené l’opération, a bien versé la première tranche de 40 M€ – dont la moitié en secondaire, c’est-à-dire à destination des anciens actionnaires. Mais la deuxième tranche de 60 M€, qui devait être versée 18 mois plus tard, n’est jamais arrivée.

Pris de cours, ayant déjà engagé les fonds reçus, InterCloud s’est retrouvé à cours de cash avant d’avoir pu rétablir l’équilibre opérationnel et avant que n’aboutissent ses démarches pour trouver un acheteur. BSO aurait prévu de de réinjecter rapidement 5 M€ pour « des dépenses d’investissement et de soutien du BFR », précise l’Informé.