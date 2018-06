Outscale rejoint AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform dans la liste des fournisseurs cloud pris en charge nativement par InterCloud. Spécialiste de la connectivité Cloud, ce dernier édite une plateforme permettant à une soixantaine d’entreprises – des grands comptes, dont une douzaine issus du CAC40 – de contrôler leurs flux applicatifs en provenance et en direction des principaux fournisseurs d’infrastructures cloud et fournisseurs d’applications cloud partout dans le monde via une panoplie de services de sécurisation, de surveillance et d’optimisation des performances. Intercloud revendique ainsi une vingtaine de fournisseurs cloud pris en charge – parmi lesquels on peut également signaler OVH – ainsi qu’une trentaine de fournisseurs d’applications SaaS, comme Salesforce ou Servicenow.

Pour Outscale, modeste fournisseur de services cloud avec ses 25 M€ de chiffre d’affaires 2017, ce partenariat est l’opportunité de gagner en visibilité auprès d’une clientèle de grands comptes déployés à l’échelle mondiale et en transition vers le Cloud, le plus souvent via une approche multicloud. « Intercloud garantit disponibilité, sécurité et performance aux entreprises qui étendent leur cloud privé en s’appuyant sur le Cloud public », explique David Chassan, directeur de la communication d’Outscale.

Pour Intercloud, c’est l’opportunité d’élargir son choix de fournisseurs de services cloud en donnant un accès direct à un acteur français s’inscrivant dans une démarche de Cloud souverain et de Cloud de confiance (ISO 27001 et ISO 26000), actuellement très prisée des entreprises, y compris des entreprises américaines, comme le souligne Fabienne de Beaufort, responsable des alliances chez InterCloud. « Les entreprises ont pris conscience qu’avec le Cloud Act, le gouvernement américain s’était octroyé une sorte de droit à l’espionnage que la seule localisation de leurs données sur le sol français ou européen ne suffisait pas à empêcher », explicite David Chassan.