La Commission européenne a annoncé vendredi le lancement d’une consultation publique sur les mesures proposées par Microsoft pour dissocier Teams de ses suites professionnelles Office 365 et Microsoft 365. Les concurrents et clients ont un mois pour donner leur avis.

À la suite des plaintes de Slack et Alfaview, la Commission avait ouvert une enquête formelle antitrust en 2023. Elle avait conclu à titre préliminaire que Microsoft avait restreint la concurrence sur le marché en conférant un avantage concurrentiel à Teams.

Après l’ouverture de l’enquête, Microsoft avait commencé à proposer certaines suites sans Teams, changements jugés insuffisants par la Commission. La firme de Redmond a ensuite proposé une série d’engagements pour proposer des suites sans Teams à un prix inférieur et donner la possibilité aux clients de passer à des suites sans Teams. D’autres engagements portent sur l’interopérabilité des produits.

Nanna-Louise Linde, vice-présidente de Microsoft pour les affaires gouvernementales européennes, a déclaré dans un article de blog que la proposition constituait « une réponse claire et complète aux préoccupations soulevées par les concurrents et donnerait aux Européens plus de choix ».

Si cette proposition est acceptée, Microsoft affirme qu’elle alignera ses prix à l’échelle mondiale. Les engagements resteraient en vigueur pendant 7 ans et même 10 ans pour les engagements portant sur l’interopérabilité.

Microsoft a déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour entorses aux règles de la concurrence avec plus de 2,1 milliards d’euros d’amendes au total. Reste à voir si les engagements pris par la firme seront considérés comme satisfaisants suite à cette consultation, appelée aussi « test de marché ».

La Commission indique par ailleurs qu’en cas de non-respect des engagements, elle pourrait imposer une amende pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise, sans avoir à prouver une infraction aux règles antitrust de l’UE.