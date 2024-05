Avec la mise à jour de la plateforme de télécommunications, les téléphones Snom ont récemment été ajoutés à la liste des appareils tiers supportés par MS Teams via la passerelle SIP. Snom explique ce que cela signifie concrètement pour les entreprises qui ont choisi Teams.

L’intégration de la téléphonie basée sur SIP dans Microsoft Teams via la passerelle SIP a franchi une nouvelle étape : les téléphones Snom D717 et D735 peuvent désormais être utilisés de manière presque transparente avec MS Teams via la passerelle SIP de Microsoft. Le choix de ces modèles pour l’intégration de Teams n’a pas été fait de manière aléatoire. Ces terminaux de la marque haut de gamme pour la communication basée sur IP sont extrêmement populaires sur le marché en raison de leur excellent rapport qualité-prix. Les deux modèles offrent non seulement une qualité élevée, mais aussi une stabilité et une polyvalence sans égales, et sont par conséquent largement utilisés.

Sans aucun doute, l’intégration entre les terminaux Snom et MS Teams apporte des avantages aux utilisateurs finaux. Les entreprises qui utilisent déjà des téléphones Snom peuvent désormais passer de manière très fluide d’un PBX IP traditionnel à la solution de communications unifiées de Microsoft, sans avoir à remplacer leurs produits existants. Cela maximise la protection des investissements dans les appareils existants et facilite la migration vers MS Teams.

Inversement, les entreprises qui utilisent déjà MS Teams profitent également de l’intégration des appareils Snom. L’extension de la plateforme aux téléphones Snom améliore l’expérience utilisateur et simplifie considérablement la communication au sein de l’entreprise.

L’ajout des téléphones Snom à la liste des appareils compatibles avec la passerelle SIP via Teams ouvre également de nouvelles possibilités aux entreprises pour améliorer leur communication et accroître leur efficacité. Avec une intégration presque parfaite de la téléphonie et des outils de collaboration, les entreprises peuvent optimiser leur façon de travailler et se concentrer sur ce qui est vraiment important : le succès de leurs activités.

Utiliser les fonctions Teams avec les téléphones Snom

L’intégration permet aux utilisateurs finaux d’utiliser une variété de fonctions Teams directement à partir des téléphones Snom. Il s’agit par exemple de passer et de recevoir des appels (même plusieurs en même temps si nécessaire), de participer à des réunions Teams en se connectant avec son propre numéro de téléphone, ainsi que de la possibilité de mettre en attente ou de reprendre l’appel, de transférer l’appel, de mettre le microphone en sourdine ou de le réactiver. L’accès à la messagerie vocale est possible directement via les terminaux Snom supportés, qui peuvent d’ailleurs être intégrés dans la file d’attente des appels Teams en tant qu’agents.

En outre, les utilisateurs peuvent accéder à et sortir de Teams via les appareils SIP et utiliser les tonalités DTMF (« dual-tone multi-frequency »). Même le mode « ne pas déranger » (DND) des appareils SIP est repris dans Teams. Les utilisateurs de MS Teams n’ont pas non plus à accepter de compromis en ce qui concerne la sécurité des conversations, profitant de toutes les fonctionnalités habituelles des appareils Snom pour une sécurité d’appel maximale.

La configuration des téléphones Snom supportés est possible soit manuellement, soit via le « Snom Provisioning and Redirect Server » (SRAPS). L’utilisation du SRAPS facilite considérablement le déploiement en établissant automatiquement une connexion avec le serveur de provisioning de Microsoft Teams. Cela permet une installation plus rapide et réduit la charge administrative.