Bruno Buffenoir rejoint Beys en tant que directeur général de son pôle confiance numérique et de sa marque de portefeuille d’identité numérique Kipmi, selon un post LinkedIn. Il a notamment pour mission de la positionner comme leader européen de la confiance numérique d’ici 2030. Kipmi est une plateforme de protection des identités conçue pour garantir des données qualifiées, la conformité réglementaire, notamment eiDAS, et l’automatisation de services.

Bruno Buffenoir a débuté sa carrière comme gestionnaire de comptes chez Unisys France, avant de rejoindre IRI Software, puis Oracle France, où il a notamment été Business Director des applications Oracle SaaS, directeur marketing et directeur commercial de la business unit Business Intelligence & DataWarehouse.

En 2001, il entre chez Peregrine Systems comme directeur Marketing, Alliances et Channel pour l’Europe du Sud, avant de prendre la direction de la région. Après l’acquisition de la société par HP, il assure la direction générale de HP Software en France. En 2011, il est promu vice-président et directeur général des ventes de HP France. Toujours chez le constructeur, il prend en charge les alliances stratégiques, l’OEM et l’IoT pour la zone EMEA en 2017. Cette même année, il rejoint ServiceNow en tant qu’Area Vice-President où il demeure jusque fin 2020. Il rejoint ensuite Nutanix au poste de general manager France et Afrique du Nord-Ouest.

Bruno Buffenoir est titulaire d’un master en finance, commerce et marketing de l’école de commerce PSB (Paris School of Business). Il est aussi diplômé de l’INSEAD (Young Manager Program) en 2001.