Broadcom augmente son offre d’achat sur Qualcomm à 121 milliards de dollars estimant qu’il s’agit de sa meilleure offre définitive pour le fabricant de puces embarquées.

En novembre dernier, Broadcom avait proposé 60 dollars par action versés en numéraire et 10 dollars en actions de sa société, soit un total d’environ 103 milliards de dollars. Le conseil d’administration de Qualcomm estimait cette proposition sous-évaluée. A présent l’offre est toujours de 60 dollars en numéraire auxquels s’ajoutent 22 dollars en actions Broadcom. Entretemps, le fondeur américain a été condamné par la Commission européenne à une amende de 997 millions d’euros pour pratiques anticoncurrentielles. A cette somme s’ajoute 6 milliards de dollars provisionnés au titre de la réforme fiscale américaine qui lui permettra de rapatrier ses fonds déposés à l’étranger. Il vient ainsi de terminer son premier trimestre fiscal avec une perte de 5,95 milliards de dollars, contre un bénéfice de 682 millions de dollars un an plus tôt. Enfin, la société est sous le coup de poursuites engagées par Apple concernant le coût des licences. La firme à la pomme estimant celles-ci trop élevées réclame un milliard de dollars.

Qualcomm devra le mois prochain affronter une assemblée générale qui aura le choix entre la nomination d’un nouveau conseil d’administration proposé par Broadcom, ouvrant ainsi la voie à la vente de la société, et la conservation des administrateurs actuels, hostiles au projet. « Notre proposition pour acquérir Qualcomm est extrêmement intéressante comparée aux autres alternatives qui s’offrent à Qualcomm.. et nous croyons que n’importe quel conseil d’administration responsable s’engagerait à nos côtés sans plus attendre pour faire de cette proposition un engagement ferme et définitif », indique le CEO de Broadcom, Hock Tan, dans un courrier envoyé au conseil d’administration de sa cible et consulté par le Silicon Valley Business Journal. « Nous continuons à croire que vous choisirez de vous engager avec nous pour le bénéfice de vos actionnaires. »

Dans un communiqué, Qualcomm vient d’accuser réception de la lettre et indique qu’il va étudier la proposition avec ses conseillers financiers et juridiques.

Si l’opération aboutit, il s’agira de la plus grosse OPA dans le secteur des nouvelles technologies, bien loin des 67 milliards de dollars dépensés par Dell pour acquérir EMC. Elle permettra à Broadcom de grimper sur la troisième place du podium des fabricants de semi-conducteurs, derrière Intel et Samsung.