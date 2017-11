Le conseil d’administration de Qualcomm a dit non à la proposition de Broadcom d’acquérir la société pour 130 milliards de dollars, dette comprise. “ Après un examen approfondi réalisé en collaboration avec nos conseillers financiers et juridiques, le conseil d’administration a conclu que la proposition de Broadcom sous-évaluait considérablement Qualcomm et générait une incertitude réglementaire importante. Nous sommes très confiants dans la stratégie que Steve (ndlr : le CEO, Steve Mollenkopf) et son équipe mènent afin de fournir aux actionnaires de Qualcomm une valeur de loin supérieure à l’offre proposée ”, peut-on lire dans le document.

Il y a une semaine très exactement Broadcom – qui n’a pas encore digéré le rachat de Brocade – indiquait qu’il souhaitait racheter Qualcomm pour 70 dollars par action. Les actionnaires du fondeur se voyaient offrir 60 dollars par action en numéraire et 10 dollars en titres Broadcom. En incorporant les dettes, le montant de la transaction s’établissait à 130 milliards de dollars. C’est le montant le plus élevé jamais atteint pour une acquisition dans le secteur technologique.

Il n’est pas dit que Broadcom ait dit son dernier mot. Le montant proposé pourrait en effet séduire certains actionnaires, ce qui pourrait faire entrer le loup dans la bergerie.