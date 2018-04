Orange vient de publier ses résultats du premier trimestre. L’opérateur a réalisé un chiffre d’affaires de 10,08 milliard d’euros, en croissance de 1% et de 2% à base comparable sur un an. L’Ebitda ajusté progresse de 3,0% et de 3,8% à base comparable pour atteindre 2,61 milliards d’euros. Sur la période Orange a engrangé 1,07 milliard d’euros de cash-flow opérationnel.

Dans son communiqué l’opérateur historique annonce notamment une croissance du chiffre d’affaires de 2,1% dans l’Hexagone. Toujours en France, 130.000 ventes nettes d’abonnements à la fibre ont été réalisés. Sur l’ensemble du périmètre de la société, la 4G mobile totalisait 48 millions de clients au 31 mars, soit 15 millions de clients supplémentaires et une progression de 45% sur un an.

Le communiqué annonce par ailleurs la mise en place d’une nouvelle organisation du groupe à compter du 2 mai prochain.

« Dans une période charnière pour le groupe, ces bons résultats continuent de démontrer la pertinence de nos choix et en particulier de nos efforts pour nous différencier par l’excellence de nos réseaux et de notre relation client. Notre couverture 4G est ainsi désormais supérieure à 90% de la population dans l’ensemble de nos pays en Europe et atteint 97% en France. En maintenant le rythme très soutenu de nos déploiements, nous restons également largement leader de la fibre en Europe, avec 27,7 millions de prises raccordables », commente dans un communiqué le PDG du groupe, Stéphane Richard. « Cette connectivité incomparable sera le socle de notre transformation d’un pur opérateur de télécommunication en un opérateur multiservice du digital dont les premières concrétisations marquantes ont été le développement d’Orange Cyberdefense dans la branche Entreprises et le lancement d’Orange Bank à l’automne dernier. Pour réussir cette transformation, une nouvelle organisation du groupe sera mise en place à compter du 2 mai prochain. Forts d’une équipe dirigeante renouvelée et de l’engagement sans faille de ses salariés, nous aurons dès lors toutes les cartes en main pour réussir le déploiement de ce projet. »